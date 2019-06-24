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LGS sınavından tam puan aldılar

Denizli’nin Çal ilçesi Şehit Ramazan Us İmam Hatip Ortaokulu 8.

Denizli'nin Çal ilçesi Şehit Ramazan Us İmam Hatip Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Kübra Su Fırtına ve Merkezefendi İlçesi Hacı Halil Bektaş Ortaokulu öğrencisi Mehmet Salih Beşkavak LGS sınavından tam not alarak Türkiye birincileri arasında yerlerini aldılar.


1 Haziran'da yapılan 2019 yılı Öğrenci Alan Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınav sonuçlarını Milli Eğitim Bakanlığı açıkladı. Sınavda 500 tam puan alan Fırtına Beşkavak isimli öğrencilerTürkiye birincileri arasında yerini tam not alarak aldılar. Sınavda hiç yanlış yapmayan Fırtına ve Beşkavak, Türkçe, Matematik ve Fen Bilimleri sınav sorularında 20' soruya, T.C. İnkilap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ve Yabacı Dil sınav sorularından 10'ar soruya doğru cevap vererek. Toplam 90 soruya doğru cevap veren Fırtına ve Beşkavak 500 tam puan alarak Türkiye birincileri arasında yerini aldılar.

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