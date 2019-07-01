LGS'de tam puan alan 26 öğrenci altınla ödüllendirildi

Denizli'de Liseye Geçiş Sınavı'nda (LGS) tam puan alma başarısını gösteren 26 öğrenciyi Vali Hasan Karahan çeyrek altınla ödüllendirdi.

Denizli'de LGS'de dereceye giren öğrenciler için Denizli Valiliğinde ödül töreni düzenlendi. Ödül törenine Vali Karahan, Pamukkale Kaymakamı Hayrettin Balcıoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Oğuz, okul yöneticileri, öğretmenler, ödül almaya hak kazanan öğrenciler ve veliler katıldı. Kent genelinde 1 Haziran tarihinde yapılan LGS sınavına 12 bin 360 öğrenci katılım gösterdi. Denizli'de LGS ‘de 26 öğrenci soruların hepsini doğru yanıtlayarak tam puan aldı. Öğrencilere hediyelerini Vali Karahan ve Oğuz verdi. Hediyelerini alan öğrenciler sınavda almış oldukları başarıdan duyduğu mutluluğu ifade etti.

“Denizlimiz eğitimde iyi bir noktadadır”

Düzenlenen ödül töreninde konuşan Vali Karahan, Denizli'nin eğitimde iyi bir noktada olduğunu kaydederek, "Geldiğimiz noktayı korumak için de daha etkili çalışmalarla Denizlimiz deki eğitim ile uzaktan yakından ilgili olan herkesin katkılarıyla bu günlere geldik. İnşallah daha da iyi noktalarda devam edeceğiz. Bugün ki başarı da zaten doğru yolda olduğumuzu ve daha ileri noktalara gidebilecek potansiyelimiz olduğunu bize gösteriyor. Öğrencilerimizi tebrik ediyor ve başarılarının devamını diliyorum. Emeği geçen öğretmenlerimize, okul yöneticilerine, velilerimize, milli eğitim camiasının hepsine teşekkür ediyorum. Eğitim Denizli için önemli bir imkan ve bunu biz sonuna kadar elimizden gelen en iyi şekilde kullanmak için bütün gayreti gösteriyoruz. İyi bir noktadayız ve ciddi bir kamuoyu desteğimiz var. Bunu da karşılıksız bırakmadığınız için sizleri tekrar kutluyorum. İnşallah istediğiniz okullara yerleşirsiniz. Aynı başarıları lise eğitiminizi tamamladıktan sonra üniversite sınavında da göstereceğinize bütün kalbimle inanıyorum “ dedi.

LGS Türkiye birincileri Vali Karahan tarafından çeyrek altın ve başarı belgesi ile ödüllendirildi. Ödül töreninin ardından öğrenciler Valimiz Hasan Karahan ile hatıra fotoğrafı çektirdi.