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Lider Alanyaspor'u deviren işte o notlar

Süper Lig’in 13.

Süper Lig'in 13. haftasında evinde karşılaştığı Alanyaspor'u 1-0 mağlup eden Denizlispor'da Teknik Direktör Yalçın Koşukavak'ın maç içerisinde oyuncularına gönderdiği notlar gündem oldu.


Yukatel Denizlispor, Süper Lig'in 13. haftasında evinde karşılaştığı Aytemiz Alanyaspor'u 1-0'lık skorla yendi. Mücadelede Denizlispor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak'ın sahaya gönderdiği notlar dikkat çekti. Maçın 8. dakikasında Hugo Rodallega'nın attığı golün hemen ardından Yalçın Koşukavak kağıda yazdığı not ile saha içerisinde oyuncuların yerlerini değiştirdi. Ligin lideri olan Alanyaspor'u deviren Denizlispor'da ikinci yarıda tekrardan gönderilen not ile oyuncuların yerleri yine değişti.


Yalçın Koşukavak, Denizlispor ile müsabakasında 3 puanı alan taraf oldu.

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