İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ligde kötü giden Denizlispor, kupada erken havlu attı

Yukatel Denizlispor, Süper Lig’de son 3 haftadır yenilgiye uğrarken Ziraat Türkiye Kupası 4.

Yukatel Denizlispor, Süper Lig'de son 3 haftadır yenilgiye uğrarken Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında Turgutluspor'a 2-1 yenilmesi ile kötü gidişatını devam ettirdi.


Süper Lig'e iyi bir başlangıç yapamayan Denizlispor'un kötü gidişatı devam ediyor. Bir türlü yükselişe geçemeyen yeşil-siyahlı ekip, Ziraat Türkiye Kupası'nda, 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Turgutluspor'a 2-1 yenilerek kupadan elendi. Bu sezon Süper Lig'de kalmak isteyen yeşil-siyahlı takım 9. hafta sonunda 8 maç oynarken, bu 8 maçta toplam 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyetle sahadan ayrıldı ve 5 puanla Lig'de 20.sıraya geriledi. Son maçında evinde Gaziantep FK'ya 1-0 yenilen Denizlispor, Lig'de averaj farkıyla 20 puanla birinci sırada olan Alanyaspor ile aradaki puan farkını 15'e çıkardı. Yeşil-siyahlı ekip, 28 Kasım Cumartesi günü deplasmanda karşılaşacağı Medipol Başakşehir'i yenerek yükselişe geçmek istiyor. Başakşehir ise Süper Lig'de 13 puanla 6. Sırada yer alıyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.