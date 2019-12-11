Lise öğrencileri huzurevi sakinlerinin kişisel bakımlarını yaptı

Çal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Yunus Zıylan, Müdür Yardımcısı İbrahim Demirci ve 15 öğrenci ilçedeki huzurevini ziyaret etti. Ziyarette okul yöneticileri ve öğrenciler örnek bir davranışta sergileyerek huzurevinde kalan kadın ve erkeklerin kişisel bakımlarını yaptılar. Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri Bölümü öğrencileri kısa süren sohbetin ardından yanlarında getirdikleri makas ve saç kesme makinesi gibi malzemeler ile işe koyuldular. Öğrenciler 10'u erkek 5'i kadın olan huzurevi sakinlerinin kişisel bakımlarını yaptı.

Öğrencilerin gerçekleştirdikleri etkinlik ile ziyaretten öte yaşlı bireylerin yüzlerini güldürmek istediklerini kaydettiler. Okul yöneticileri de bu tür etkinliklerin önümüzdeki günlerde tekrarlanabileceğini ifade ettiler.