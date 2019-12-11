İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Lise öğrencileri huzurevi sakinlerinin kişisel bakımlarını yaptı

Denizli Çal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri Bölümü son sınıf öğrencileri, okul müdürleri ile birlikte huzurevi sakinlerini ziyaret ederek, burada kalan yaşlıların saç tıraşı, manikür ve pedikür gibi kişisel bakımlarını yaptılar.


Çal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Yunus Zıylan, Müdür Yardımcısı İbrahim Demirci ve 15 öğrenci ilçedeki huzurevini ziyaret etti. Ziyarette okul yöneticileri ve öğrenciler örnek bir davranışta sergileyerek huzurevinde kalan kadın ve erkeklerin kişisel bakımlarını yaptılar. Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri Bölümü öğrencileri kısa süren sohbetin ardından yanlarında getirdikleri makas ve saç kesme makinesi gibi malzemeler ile işe koyuldular. Öğrenciler 10'u erkek 5'i kadın olan huzurevi sakinlerinin kişisel bakımlarını yaptı.


Öğrencilerin gerçekleştirdikleri etkinlik ile ziyaretten öte yaşlı bireylerin yüzlerini güldürmek istediklerini kaydettiler. Okul yöneticileri de bu tür etkinliklerin önümüzdeki günlerde tekrarlanabileceğini ifade ettiler.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.