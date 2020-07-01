Liseler arası İHA yarışmasında Denizli derece aldı

TÜBİTAK Liseler Arası İnsansız Hava Araçları (İHA) Yarışmasında Denizli'yi temsilen katılan Cedide Abalıoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi dereceye girerek teşvik priminin yanı sıra TEKNOFEST'te yer almaya hak kazandı.

TÜBİTAK tarafından Döner Kanat ve Sabit Kanat kategorilerinde ilk kez düzenlenen Liseler Arası İHA Yarışması lise öğrencilerinin yoğun ilgi gösterdi. Yarışmaya, toplam 291 takımın başvurusu kabul edildi. Türkiye genelinde 125 takımın başarılı bulunduğu yarışmada Cedide Abalıoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi aldığı 94 puanla 19'uncu sırada yer aldı. Takımlar tarafından sunulan tasarım raporları Danışma ve Değerlendirme Kurulunca değerlendirilerek 75 ve üzeri puan alan 125 takım 6 bin TL İHA geliştirme teşviki almaya hak kazandı. Cedide Abalıoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi elde ettiği başarı sonrası Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'ne (TEKNOFEST) katılmaya hak kazandı.