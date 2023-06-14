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Liseliler depremzede yaşıtları için el ele verdi

Buldan Ali Tunaboylu Anadolu Lisesi öğrencileri, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat’ta meydana gelen depremlerden etkilenen Hatay’daki kardeş okulları için ele ele verdi.

Buldan Ali Tunaboylu Anadolu Lisesi öğrencileri, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Hatay'daki kardeş okulları için ele ele verdi.



Buldan Ali Tunaboylu Anadolu Lisesi öğrencileri, Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum (ÇEDES) projesi çerçevesinde, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Hatay'daki kardeş okulları Altınözü Anadolu Lisesi öğrencileri için yardım etkinliği düzenledi. Yardım etkinliğinde öğrenciler ile öğretmenlerin hazırladıkları yiyecek ve içecekler satışa sunuldu. Yardım etkinliğinden elde edilen gelir, Altınözü Anadolu Lisesi'ne gönderilecek.

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