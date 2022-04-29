Litrelerce kaçak alkolü satamadan yakalandılar

Denizli'de litrelerce kaçak alkol ile yakalanan 3 şüpheli hakkında adli makamlarca işlem yapıldı.

Denizli'de “Alkollü İçki Kaçakçılığı” suçu ile ilgili yürütülen çalışmalar neticesinde gerçekleştirilen operasyonlarda, 3 şüpheli yakalandı. Yakalanan 3 şüpheli hakkında “5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet suçu” çerçevesince adli makamlarca işlem yapıldı. Yapılan operasyon ve aramalarda; 285 litre kaçak şarap, 44 şişe kaçak viski ele geçirildi.