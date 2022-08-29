Litrelerce kaçak etil alkolle yakalandı

Denizli'de bin 460 litre kaçak etil alkolle yakalanan şüpheliye adli işlem yapıldı.

Denizli'de güvenlik güçleri, 22 Ağustos 2022 ve 28 Ağustos 2022 tarihleri arasında “Alkollü İçki Kaçakçılığı” suçunun önlenmesine amacıyla operasyon düzenledi. Yapılan çalışmalarda 1 şüpheli kıskıvrak yakalandı. Yapılan aramada 1460 litre etil alkol ele geçirildi. İfadesi için emniyete götürülen şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.