Logo tasarım yarışmasının ödülleri sahiplerini buldu

Mimarlık ve Tasarım Fakültesi öğrencilerinin, Ionic Stone firması için tasarladığı birbirinden güzel logolardan ilk üç tasarım, zorlu bir değerlendirme sürecinin ardından belirlenirken, ödüller; Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan ve Ionic Stone Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Celil Kılınç tarafından takdim edildi.

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Mimarlık ve Tasarım Fakültesi ile sektörün önde gelen firmalardan biri olan Ionic Stone firması, firmanın kurumsal vizyonunu yansıtmak amacıyla, Pamukkale Üniversitesi lisans ve önlisans öğrencilerinin katıldığı bir logo tasarım yarışması düzenledi. Öğrencilerin hazırladıkları 93 adet tasarım, seçici bir kurul tarafından değerlendirilirken, ilk üçe giren tasarımların sahipleri, düzenlenen tören ile ödüllendirildi. PAÜ Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen törene; Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Necip Atar, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Zengin, Ionic Stone Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Celil Kılınç, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.

“Böyle güzide bir kurumda, şirketimiz ile ilgili bir çalışmanın yapılıyor olmasından heyecan ve gurur duyuyoruz”

Tören, açılış konuşmaları ile başladı. “Böyle güzide bir eğitim kurumunda, şirketimiz ile ilgili bir çalışmanın yapılıyor olmasından heyecan, haz ve gurur duyuyorum.” diyerek sözlerine başlayan Ionic Stone Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Celil Kılınç, yarışmanın düzenlenmesinde katkısı olan başta Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan olmak üzere Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Necip Atar, Dekan Prof. Dr. Murat Zengin ve Mimarlık ve Tasarım Fakültesi öğretim üyelerine ayrıca yarışmaya katılan öğrencilere teşekkürlerini iletti. Dr. Kılıç, sözlerinin devamında üniversite-sanayi iş birliğinin, öğrencilerin mezuniyet sonrası iş hayatında karşılaşabileceği zorluklarla baş edebilmesi konusundaki önemine değindi.

“Her yarışma eksiklerin görülmesi için bir fırsattır”

Konuşmasında, Mimarlık Fakültesi öğrencilerinin, mimarlık sektöründe yer alan firmalarla yakın bir diyalog kurmalarını istediğini ifade eden Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, Mimarlar Odası ile gerçekleştirdikleri temaslar sonucunda, bu konuya onların da sıcak baktığını belirtti. Rektör Prof. Dr. Kutluhan sözlerinin devamında şunları kaydetti:

“Üniversite-sanayi iş birliğinin bir öğrenci tarafı bir de Ar-Ge'ye yönelik akademik çalışmalar tarafı var. Çünkü, misyonumuz ‘Üreten Üniversite' vizyonumuz da ‘Üniversite Hayatın Rehberidir'. Yani, Şehirde herhangi bir problem var ve bu sorun Üniversite'ye danışılmıyor ise ya şehir Üniversite'yi tanımıyor ya da Üniversite kendini tanıtamamış oluyor. Bizler, bu misyon ve vizyon ile hareket ediyoruz. Ödül demek, yarışma demek. Yarışma demek üniversite demek. Hayatımız hep yarışmalar ile geçiyor. Yarışmanın mutlaka kazananları var ancak en önemlisi yarışmaların bir tecrübesi var. Her yarışmada eksiklerini görüp tamamlayabiliyor.”

Tören, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Necip Atar ve Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Zengin tarafından, öğretim görevlilerine teşekkür belgelerinin takdimi ile devam etti. Belge ve hediyelerin takdiminin ardından tören, günün anısına hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi.