Lösemiye farkındalık için turuncu maske taktılar

LÖSEV, 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası'nda lösemili çocuklara destek ve lösemiye farkındalık oluşturmak adına turuncu maske ile destek vermeye çağırdı. Çağrı sonrası bir çok kurum ve yerin yanı sıra çoğu vatandaş turuncu maske takarak farkındalık oluşturdu. Bu desteğe kayıtsız kalmayan Özel Denizli Cerrahi Hastanesi hekimleri ve çalışanları, umudu aynı zamanda iyiliği simgeleyen turuncu maskeyi takarak farkındalığın bir parçası oldu. Hastane çalışanları ve hekimleri, “Lösemi hastalığı ile mücadele eden çocuklar ve ailelerinin mücadelelerinin farkındayız, yanlarındayız” mesajları ile sosyal medya hesaplarından turuncu maske ile çektirdikleri fotoğrafları yayınladı.

Hastaneye gelen hastalara da Lösemi hastalığına farkındalık desteği için turuncu maske hediye edildi.