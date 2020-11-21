İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Maç öncesi Büyükşehir, Atatürk Stadyumu'nu dezenfekte etti

Denizli Büyükşehir Belediyesi bugün oynanacak Yukatel Denizlispor ile Gaziantep FK karşılaşması öncesi Denizli Atatürk Stadyumu’nu dezenfekte etti.

Denizli Büyükşehir Belediyesi bugün oynanacak Yukatel Denizlispor ile Gaziantep FK karşılaşması öncesi Denizli Atatürk Stadyumu'nu dezenfekte etti.


Denizli Büyükşehir Belediyesi, Süper Lig'in 9. haftasında oynanacak Yukatel Denizlispor ile Gaziantep Futbol Kulübü karşılaşması öncesi Denizli Atatürk Stadyumu'nda dezenfeksiyon çalışması yaptı. Korona virüs tedbirleri kapsamında Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından ruhsatlı biyosidal ürünler ile şeref tribünü, basın tribünü, basın ve yayın ekiplerinin çalışma salonları, stadyum yönetimi, federasyon yetkililerinin kullanacağı alanlar, futbolcu soyunma odaları, hakem odası, sağlık çalışanlarının ve güvenlik güçlerinin görev yapacağı alanlarda dezenfekte uygulaması gerçekleştirildi. Dezenfekte çalışmalarında ayrıca yedek kulübeleri, koridorlar ve toplantı salonları da ayrı ayrı hijyen işlemlerinden geçirildi.


Karşılaşma seyircisiz oynanacak


Süper Lig'in 9. haftasında oynanacak Yukatel Denizlispor ile Gaziantep Futbol Kulübü karşılaşması bugün saat 16.00'da başlayacak. Denizli Atatürk Stadyumu'nda oynanacak maçı hakem Atilla Karaoğlan yönetecekken maç, korona virüs tedbirleri kapsamında seyircisiz oynanacak.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.