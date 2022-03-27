Maç sonrası kaza yapan 5 futbolcu yaralandı

Denizli'de Merkezefendispor ile Pelitlibağ Horoz Gençlikspor müsabakasının ardından trafik kazası geçiren Merkezefendisporlu 5 futbolcu, yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Denizli'de 1. Amatör Lig D Grubu'nda Merkezefendispor ile Pelitlibağ Horoz Gençlikspor, Şirinköy'de oynanan maçta karşı karşıya geldi. Maçın ardından Merkezefendispor forması giyen Necati Aydemir, Fatih Türksever, Mehmet Emin Kolulara, Berkay Yılmaz ve Emrecan Sardoğan'ın içinde bulunduğu otomobil kaza yaptı. Kazada yaralanan 5 sporcu, bölgeye sevk edilen ambulanslarla Pamukkale Üniversitesi Hastanesi ve Servergazi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.