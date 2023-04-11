Maçta başlayan sözlü tartışma, bitiş düdüğüyle sokağa taştı

Grup 25. haftasında oynanan Yeşil Çınarspor-Bornova FK maçı 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı. Taraflar arasında maçta başlayan sözlü tartışmanın hakemin bitiş düdüğüyle sokağa taşınması, iki grubun elindeki sopaların ve su şişelerinin havada uçuşmasına neden oldu.

Grup 25. haftasında Denizli Şirinköy Stadı'nda oynanan Yeşil Çınarspor - Bornova FK müsabakası 1-1 berabere sona erdi. Taraftarlar arasında mücadele sırasında başlayan sözlü sataşmalar, maç sonunda sokağa taştı. Karşılaşmanın bitiş düdüğü ile birlikte her iki takım taraftarları ellerinde sopalarla birbirlerinin üzerine yürüdüler.

Çevik kuvvet polisi, her iki takım taraftarlarının arasına girerek olayı önlemeye çalıştı. Buna rağmen taraftar grupları uzaktan ellerindeki su şişeleri ve sopaları birbirlerinin üzerine atmaktan geri durmadılar.