Madalyalarla dönen Denizlili sporcuların hedefi yüksek

Judo Türkiye Şampiyonasında altın ve gümüş madalya kazanan Denizlili sporcular Enes Malik ile Ali Osman Kabak ve Tekvadno Gençler Türkiye Şampiyonasında bronz madalya kazanan Arzu Kavsara, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet İbanoğlu'nu ziyaret etti, hedeflerini paylaştı.

14-16 Eylül tarihlerinde Ordu'da gerçekleşen Görme Engelliler Judo Türkiye Şampiyonasında, Denizli Görme Engelliler Okulu Spor Kulübünden 50 kilogramda Enes Malik Tuluk Türkiye Şampiyonu oldu. +73 kilogramda Ali Osman Kabak ise Türkiye ikincisi olarak gümüş madalyaya uzandı. Tekvandoda ise İstanbul'da gerçekleşen Başkanlık Kupası yarışmalarında 68 kilogramda Arzu Kavsara Türkiye üçüncüsü oldu.

Judocuların hedefi olimpiyatlar

Başarılı sporcular ile antrenörleri şampiyona dönüşü Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet İbanoğlu'nu ziyaret etti. Judo Türkiye Şampiyonası için çok çalıştıklarını söyleyen her iki judocu, sporu sevdiklerini ve tüm engelleri sporla aşabilecek güçlerinin olduğunu dile getirdi. Zamanla şimdi elde ettikleri başarının çok üstüne çıkmak istediklerini söyleyen sporcular, olimpiyatlarda ay yıldızlı formayla ülkemizi temsil etmek istediklerini söyledi.

Tekvando 6. Başkanlık Kupasında Denizli'yi temsil eden Arzu Kavsara 68 kilogramda bronz madalyanın sahibi oldu. Başarılı sporcu, bu sonucun ardından ilerleyen günlerde Bosna-Hersek'te düzenlenecek Avrupa Gençler Tekvando Şampiyonasında ülkemizi temsil etme hakkı kazandı.