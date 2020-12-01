Madde bağımlılarına uyuşturucu taşıyan 2 yabancıya operasyon

Operasyonlar neticesinde uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan 14 şahıs olmak üzere toplam 26 şahıs yakalanarak, adli makamlara sevk edilen 10 şüpheli tutuklandı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 23 ile 29 Kasım 2020 tarihleri arasında uyuşturucu ile mücadele kapsamında çeşitli operasyonlar gerçekleştirildi. Operasyonlar kapsamında Denizli'ye uyuşturucu madde sevk ettiği ve uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen şahıslara yönelik gerçekleştirilen teknik ve fiziki takip çalışmaları başlatıldı. Uyuşturucu madde temin eden madde bağımlısı şahıslara yönelik gerçekleştirilen operasyonda, madde bağımlısı 10 şahsa uyuşturucu temin ettiği anlaşılan 2 şahsa 2 ayrı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 2 şahıs madde bağımlılarına uyuşturucu temini yapmasından dolayı tutuklanarak cezaevine sevk edildi.

Şehirlerarası otobüs terminalinde uyuşturucu operasyonu

Denizli'de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü polis ekipleri şehirlerarası otobüs terminalinde takibe alınan ve uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen 2'si yabancı uyruklu şahıs olmak üzere 8 şahıs yakalandı. Şüphelilerin üst aramasında 2 poşet halinde toplamda 106 gram metamfetamin maddesi, 15 gram eroin maddesi ele geçirilerek, adli makamlara sevk edilen şüphelilerden yabancı uyruklu 2 şahıs tutuklandı.

Otomobilde uyuşturucu taşıyan 2 kişi tutuklandı

Denizli'ye çevre illerden uyuşturucu madde sevk ettiği bilgisi alınan bir araçta Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü polis ekipleri ve Narkotik köpeği Chaco ile birlikte yapılan aramada, otomobilin müzik çalar kısmında zulalanmış halde 45 gram eroin maddesi ele geçirildi. Otomobilde bulunan 2 şahıs hakkında uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan adli işlemlerin ardından çıkartıldıkları adli makamlarca 2 şahıs tutuklandı.

Denizli'de son bir haftada uyuşturucu olaylarında 10 kişi tutuklandı

Denizli genelinde uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan 14 şahıs olmak üzere toplam 26 şahıs yakalanarak, adli makamlara sevk edilen 10 şüpheli tutuklanarak cezaevine sevk edildi. Operasyonlar neticesinde, 142 gram metamfetamin maddesi, 60 gram eroin maddesi, 8 gram esrar maddesi, 2 gram sentetik kannabinoid maddesi, 54 adet sentetik ecza hap, 1 adet hassas terazi, 3 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, tabanca ve tüfeğe ait 23 adet mermi ele geçirildi.