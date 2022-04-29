Madde bağımlılığından kurtulma oranı yüzde 2

Pamukkale Üniversitesi'nde (PAÜ) düzenlenen “Madde Bağımlılığı ile Mücadele” konferansında bağımlılıktan tam olarak kurtulabilenlerin oranının sadece yüzde 2 olduğuna dikkat çekilirken, 15-24 yaş aralığındaki gençlerde ise madde kullanmaya başlayanların oranının yüzde 73.74 olduğu belirtildi.

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz Kongre Kültür Merkezi'nde “Madde Bağımlılığı ile Mücadele” konferansı düzenlendi. Narkotik uzmanı Cemil Özdemir'in konuşmacı olduğu konferansta uyuşturucu madde, madde bağımlılığı, uyuşturucu ile mücadele, madde bağımlılığı ile ilgili çözüm merkezlerinin nereler olduğu, madde kullanımının cezai sorumlulukları, madde kullanan kişilerde görülen belirtiler, uyuma programı nasıl çalıştığı anlatılarak gençlere yönelik tavsiyeler verildi. Özdemir, yapılan araştırmalara göre uyuşturucu madde kullanımına başlama sebeplerini; merak, arkadaş etkisi, özenme, kişisel-ailevi sorunlar ve eğlence amaçlı olarak sıraladı. Bağımlılık sürecinde kullanılan zararlı maddenin, kişinin sağlığının yanında sosyal ve aile yaşantısına verdiği zararları anlatan Özdemir, Narkolog 2022 verileriyle yapılan anket sonuçlarını paylaştı. 19-20 yaşlarındaki gençler arasında madde kullanım oranlarının artış gösterdiğini, 15-24 yaş aralığındaki gençlerde ise madde kullanmaya başlayanların oranının yüzde 73.74 olduğunu belirtti.

“Bir kereden çok şey ölür”

Sözlerinin devamında madde bağımlılığından kurtulmak için beş önemli gereklilik üzerinde duran Cemil Özdemir, bu gereklilikleri; beyinde bitirmek, sağlık kuruluşlarından destek almak, psikolojik destek almak, aile desteği, arkadaş çevresinin değiştirilmesi olarak sıraladı. Madde bağımlısı olduktan sonra zararlı maddeyi bırakmanın oldukça zor olduğunun altını önemle çizen Özdemir, bazı maddelerin bir kez kullanılmış olmasının bile ciddi derecede bağımlılık yaptığını, bu nedenle ‘bir kereden bir şey olmaz' dememek gerektiğini vurguladı. Cemil Özdemir: “Yapılan anket çalışmalarına göre bağımlılıktan tam olarak kurtulabilenlerin oranı yüzde 2'yi geçmedi, geçemedi. Bu nedenle amacımız; gençlerimiz madde bağımlısı olmadan, madde ile tanışmadan bu sorunun önüne geçebilmek. Gençlerin uyuşturucu tehdidi konusundaki farkındalıklarının arttırılmasını sağlamak” diye konuştu.

Konferansın ardından verdiği bilgilerden dolayı Cemil Özdemir'e teşekkür eden Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İbrahim Kısaç, bağımlılık yapıcı madde kullanımına ilişkin tedavilerde ilaç tedavisinin yanında psikolojik terapinin de önemine dikkat çekti. Zararlı maddelerin yanında günümüzde internet bağımlılığı, sosyal medya bağımlılığı gibi bağımlılıkların da yayıldığına dikkat çeken Prof. Dr. Kısaç, bağımlılıklardan kurtulma konusunda, şartlanma ve davranışlarda değişikliğe gitmenin önemine değindi.