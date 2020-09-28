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Madde bağımlısı şahısların parktaki sohbeti kanlı bitti

Denizli’de madde bağımlısı iki şahıs parkta sohbet ettikleri sırada çıkan kavgada birbirlerini yaraladı.

Denizli'de madde bağımlısı iki şahıs parkta sohbet ettikleri sırada çıkan kavgada birbirlerini yaraladı. Karnından bıçaklanan şahsın durumunun ağır olduğu öğrenildi.


Olay, Pamukkale ilçesi Dokuzkavaklar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ferdi S. ve mahalleye yeni taşındığı öğrenilen Taner E. parkta sohbet ettikleri sırada tartışmaya başladı. Madde bağımlısı olduğu öğrenilen iki şahıstan Taner E., yanındaki meyve bıçakları ile Ferdi S.'ye saldırdı. Taner E. boğuşma sırasında elinden yaralanırken, karnına aldığı iki bıçak darbesiyle ağır yaralanan Ferdi S. yerden aldığı taş parçalarını Taner E.'ye atarak kaçmaya çalıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye sevk edilen polis ve sağlık ekipleri Ferdi S.'yi bankta yaralı şekilde yatarken buldu. Polis, olay yerinden kaçan Taner E.'yi de kanayan elinden damlayan kan izlerini takip ederek evini tespit edip yakaladı. Ağır yaralanan Ferdi S. ve Taner E., yapılan ilk müdahalenin ardından Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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