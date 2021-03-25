Maden ocağında göçük altında kalan işçi yaralandı

Denizli'de maden ocağında meydana gelen göçükte yaralanan işçi arkadaşları tarafından kurtarılarak, hastaneye kaldırıldı.

Olay, Beyağaç ilçesi Eşenler Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; krom madeni ocağında sabah saatlerinde çalışma yapıldığı sırada göçük oluştu. Göçük altında kalan 39 yaşındaki Ramazan Karauzun arkadaşları tarafından kurtarıldı. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından Karauzun, ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Karauzun'un sağlık durumunun iyiye gittiği ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.