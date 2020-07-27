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Mahsur kalan kampçı kardeşleri AFAD kurtardı

Denizli’de iki kardeş, kamp yapmak için çıktıkları kayalık alandan inmek isterken mahsur kaldı.

Denizli'de iki kardeş, kamp yapmak için çıktıkları kayalık alandan inmek isterken mahsur kaldı. AFAD ekiplerinin sabah saatlerinde tekrar başlattığı kurtarma çalışmaları sonucu kampçılar öğle saatlerinde indirildi.


Denizli'de Gizem G. (30) ve Öktem G. (22) isimli iki kardeş hafta sonu kamp yapmak için çıktıkları alandan inmek isterken mahsur kaldı. AFAD ekiplerine yapılan ihbar üzerine iki kardeş için Şirinköy Mahallesi ormanlık alanda arama çalışmaları başlatıldı. Gece saatlerinde abla kardeş ile iletişime geçen ekipler, alanın sarp kayalık olması ve kardeşlerin isteği üzerine kurtarma çalışmasını bir sonraki güne bıraktı. Sabah saatlerinde tekrar alana giden AFAD ekipleri, Gizem G. ve Öktem G.'yi mahsur kaldıkları alandan kurtararak araçlarının yanına bıraktı. Burada sağlık kontrolü yapılan kardeşlerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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