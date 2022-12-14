Makine imalatçıları Denizli'ye hayran kaldı

Yılda Makine Sektörü Toplantısına katılan sektörün önce gelen 300 imalatçısı, Başkan Mehmet Sarı önderliğinde Denizli'nin turistik yerlerini gezdi.

MAKSİAD, sektör zirvesi olarak değerlendirilen 100. Yılda Makine Sektörü Toplantısında ağırladığı Türkiye'nin en önemli 300 yerli makine imalatçısına Denizli'nin terihi ve doğal güzelliklerini tanıttı. Makine imalatçılarıilk olarak Pamukkale Hierapolis ve ardından da Pamukkale Travertenlerinin muhteşem görsel şölenini yerinde görerek unutulmaz anlar yaşadı. Travertenlerin eşişiz güzelliği sonrası bir diğer durak ise Leodikya turistik kenti oldu. Burada da makine imalatçıları MAKSİAD Başkanı Mehmet Sarı ile beraber kazı çalışmalarını yerinde gözlemledi. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ın MAKSİAD ekibi ve misafirleri onuruna düzenlemiş olduğu Teleferikte yer alan Bağbaşı Yaylasında yemek yiyen imalatçılar, Bungalov evlerinin manzarasında keyifli dakikalar geçirdi.

Gezi sonrası Başkan Sarı, “Tüm konuklarımızı ağırlamaktan memnuniyet duyduk. Katılımları için şükranlarımızı sunarak, imalatçılarımızı şehirlerine uğurladık. Emeği geçen tüm MAKSİAD Yönetim Kurulu üyelerimize de teşekkür ederiz” dedi.