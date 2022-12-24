MAKSİAD Başkanı Mehmet Sarı güven tazeledi

Olağan Genel Kurulu'nda mevcut Başkan Mehmet Sarı güven tazeledi.

Olağan Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirildi. Denizli'de Makine imalatı yapan firmalar tek bir çatı altında toplamak amacıyla 2004 yılında kurulan MAKSİAD, Olağan Genel Kurulu'nu Fehamettin Taşkaya'nın Divan Başkanlığında gerçekleştirdi. Yeni yönetim kurulu 10 kişiden 20 kişiye çıkartıldı. Türkiye genelinde makine üretimini teşvik etmek, sektöre nitelikli eleman yetiştirmek, AR-GE projelerine destek vermek, KOBİ'lere rehberlik etmek amacıyla kurulan derneğin Başkanı Mehmet Sarı, "2017 yılında göreve geldik. MAKSİAD'ın kuruluşu ile makinacı sanayicilerimizin değerini artıran kurucu başkanlarıma teşekkür ediyorum. Denizli dendiğinde tekstil ve farklı sektörler akıllara geliyordu. Artık her konuda makina sektörü konuşulur, dikkate alınır hale geldi.Yerli makine üreticisinin küreselleşen yeni dünya düzeninde yerini almasını istiyoruz. Dünya standartlarına uygun olarak diğer ülkelerin mallarıyla yarışacak nitelikte olan ve global pazarda yerini alabilecek üretimlerin takipçisi olacağız. 2022 yılı Aralık ayı itibariyle yeni yönetimimiz hayırlı uğurlu olsun. Sektörde 2023 yılında daha güzel işlere imzaları hep birlikte atacağız" dedi.

Yönetim Kurulu Asil Üyeleri

MAKSİAD Yönetim Kurulu Asil Üyeleri ise Ayhan Doğrar, Yavuz Aki, Orhan Ödemiş, Gürdal Demiray, Emrah Poslu,Tuncay Dank, Serkan Karakurt, Mehmet Ali Orpak,Emre Kaygın, Adem Sinkil,Yıldıray Ersoy, Orhan Tahtalı,Cihan Saylam,Muhammet Kayabaşı, Selin Merpez,Ali Hikmet Demirağ, Ferit Bozdemir, Ali Demir ve Recai Orhan 'dan oluştu.