MAKSİAD Başkanı Sarı: “Yerli ve milli makinalaşmayı sağlayarak Türkiye'ye olan borcumuzu ödemek istiyoruz”

Türkiye'nin geleceğinin sanayide olduğunu gören iş adamlarının Denizli'de 19 yıl önce kurduğu Makina Sanayici İş İnsanları Derneği (MAKSİAD), ülke genelinde şubeleşmenin ilk temelini İstanbul'da attı. MAKSİAD Başkanı Mehmet Sarı, “Yüzde 100 yerli ve milli makinalaşmayı sağlayarak, Türkiye'ye olan borcumuzu ödemek istiyoruz” dedi.

2004 yılında Denizli Merkezde kurulan Makina Sanayi sektörünün öncüsü MAKSİAD, şubeleşme çalışmalarının ilk adımını İstanbul'da büyük bir açılışla gerçekleştirdi. İstanbul Şubesi Kurucu Başkanı Kerim Koç, MAKSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Sarı'nın elinden görev mazbatasını teslim aldı. Yönetim kurulu üyelerinin de hazır bulunduğu şube açılışında, İstanbul ve diğer illerdeki üyelerin yanı sıra MAKSİAD ailesine katılan yeni üyeler de yoğun ilgi gösterdi. Görev mazbatası ve İstanbul Şube anahtarının teslim edildiği törende yeni üyelere rozetleri takdim edildi.

Yeni Türkiye Yüzyılı'nın başlangıcı olan 2023 yılında böyle bir açılışı gerçekleştirdikleri için mutlu olduklarını ifade eden MAKSİAD İstanbul Şubesi Kurucu Başkanı Kerim Koç, MAKSİAD'ın kocaman bir aile olma yolunda hızla ilerlediğini söyledi. MAKSİAD'ın Başkan Mehmet Sarı'nın göreve gelmesinin ardından çok ciddi bir ivme yakaladığının altını çizen Koç, “MAKSİAD, Denizli'nin makinacıların derneği olmaktan çıkıp tüm Türkiye'de tanınan ve büyüyen bir organizasyon olma yolunda hızla ilerliyor. Benimsediğiniz ilkelerle Derneğimizi federasyon yapma yolunda ilk adımı İstanbul'da atmış bulunmaktayız. İstanbul MAKSİAD'ı kurup bu şerefli görevi bana verdiğiniz için sizlere çok teşekkür ederim. Başlattığımız bu örgütlenmeyle güzel Türkiye'mizin diğer illerinde de şubeleşerek, ülkemizin meselelerini yakından görme ve her bölgeden iş dünyasıyla kaynaşma fırsatı bulacağız. MAKSİAD, zengin medeniyet değerlerimizden ve Anadolu irfanından güç alan bir kalkınma hareketidir. MAKSİAD, federasyon olma yolunda emin adımlarla yürürken, bu birliktelikten alınan güç ile küresel iş dünyası ve sermayeyle işbirliğini de artırarak sürdürecektir” dedi.

“Ülkemize olan borcumuzu ödemeye geldik”

MAKSİAD İstanbul Şubesi açılışında katılan tüm davetlilere teşekkür ederek konuşmasına başlayan MAKSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Sarı ise “Buraya hiçbirimizin şahsı veya menfaati için gelmedik. Buraya ülkemize olan borcumuzu ödeyebilmek için daha da gücenmeye geldik. Sadece Denizli'de bulunmak ile ülkemize olan borcumuzu ödeyemeyeceğimize inanıyoruz. Çünkü topyekun, beraber ve güçlü Türkiye'nin daha güçlü bir şekilde ileriye gitmesi için ülkemizin en büyük şehirlerinden İstanbul ile şubeleşmenin başlangıcını yapıyoruz. Bu açılış ile birlikte gücümüze güç katarak, ülkemize olan borcumuzu ödemek için İstanbul'a geldik” diye konuştu.

“Hedefimiz yüzde 100 yerli ve milli makinalarda üretim yapmak”

2004 yılında Denizli'de makina sanayicileri tarafından kurulan MAKSİAD'ın başarı öyküsü hakkında bilgiler veren Mehmet Sarı, “Denizli'deki sanayicilerimiz, ülkemizin gelişmesinde öneme sahip olan üretiminin ana etkeni makina olduğu için bu derneği kurmuş. 6 yıl önce derneği devir aldığımızda 6 üyemiz vardı, şuan gerek Denizli gerekse ülkemizin farklı sanayi illerinden 225 üyeye ulaştırdık. MAKSİAD olarak amacımız ülkemizdeki üretim tesislerindeki makinaların yerli olması. İthal makinalarla değil yerli ve milli makinalarda üretim yapmayı sağlamaktır. Bu hedefle çıktığımız yolculuğumuzda bugün İstanbul'da ilk şubemizi açıyoruz. Kısa zamanda ülkemizin birçok ilinde şube açarak makina sanayisine hizmet veren makina ve makina aksamı üreten firmaları şubeler altında tek çatıda toplamak, sanayileşmedeki lokomotif üretimde yerli ve milli makina sektörünün söz sahibi olması için büyük bir gayretle çalışmaktır. Birçok alanda makina üretimi önemli oranda artarken, ortaya çıkan bu başarı grafiğinde son yıllardaki en önemli aktörlerinden biri olarak Makina Sanayici İş İnsanları Derneği olduğunu gözlemlemekteyiz. MAKSİAD, üyelerinin niteliksel açıdan gelişmesine önem veren bir dernek. Bu açıdan bakıldığında vizyonumuz yerli makina üreticisinin küreselleşen yeni dünya düzeninde yerini almasını sağlamaktır. Yeni projelerimiz ve istihdam alanlarımız ile bölge ve ülke ekonomisine katkıda bulunacağız. Aynı zamanda nitelikli fikirlerle de müteşebbis üyelerimizle inovatif güçlü bir köprü kurarak şube il temsilciliklerimiz aracılığıyla birçok başarılı işler ortaya koyacağız. Çok fazla makina imalatçısının bulunmasının yanı sıra konumu, imkanları ve tedarikçilerimiz bu bölgede yoğun olarak bulunduğu için ilk şubeleşme yerimiz olarak İstanbul'u tercih ettik. MAKSİAD İstanbul Şubemiz ülkemize ve sektörümüze hayırlı uğurlu olsun, Şube Başkanımız Kerim Koç ve ekibini şimdiden tebrik ediyor, başarılar diliyorum. Sanayileşmede gelişmiş Ankara, İzmir, Antep ve Bursa gibi illerdeki şubeleşmelerimizi de en yakın zamanda tamamlamayı hedefliyoruz. Ülkemizdeki tüm makina üreticisi arkadaşlarımızı Derneğiniz çatısı altında güç birliği yapmaya davet ediyoruz.” şeklinde konuştu.

“Avrupa standartları ve onun da üzerinde makina üretimi yapıyoruz”

Makina sanayicisinin Türkiye'de son 10 yılda ciddi bir ilerleme kaydettiğinin altını çizen Sarı, konuşmasını şu ifadelerle tamamladı:

“Nasıl savunma sanayisinde çok iyi bir konuma gelmiş isek makina sanayisinde de iyi bir noktaya gelmek üzereyiz. Önümüzdeki 5-10 yıl içerisinde ülkemizdeki sanayileşmede makina üretimi yerli ve milliye dönüştürebilirsek, çalışmalarımızın sonucunu daha iyi görebileceğiz. Şuanda ülkemizdeki sanayi makinalerinde yerlilik oranı yüzde 70'lerde ama makina değince bu alana çok şey giriyor. Kendi üyelerimizin ürettiği makinalara baktığımızda yüzde 90 yerli parça kullanıyoruz. Yüzde 10 gibi ithal parça kullanıyoruz ancak dünyanın hiçbir yerinde yüzde 100 yerli üretim yapan bir ülke yok. Makina üretimi noktasında çok iyi konumdayız. Özellikle doğaltaş, cam ve demir işlemenin yanı ıra kuruyemiş ve ağır yük taşımacılığı makinaları gibi birçok alanda Türkiye çok iyi bir noktaya geldi. Avrupa standartları ve onun da üzerinde makina üretimi yapıyoruz. Makina sanayisinin ülkemiz için çok önemli olduğunu insanlara anlatmaya çalışıyoruz. Gelişmiş ülkelere baktığımızda teknolojileri ve manika üretimleriyle ön plana çıkıyorlar. Bu yüzden makina sektörü ve makina teknolojileri Türkiye için çok önemli. Makina imalat sektörünün geçen yıl ihracat payı artmaktadır. Dünyadaki ortalamaların tek hanelerde kaldığı 2022'de; makina ve teçhizat yatırımlarındaki büyüme Türkiye'de yüzde 13 gibi yüksek seviyelerde gerçekleşti ve ülkemize yönelik ilave tedarik talebinin de etkisiyle makina üretimindeki canlılık yıl sonuna kadar devam etti. Kasım sonunda makina ve ekipman imalatındaki üretim artışı yüzde 16,5 olarak gerçekleşti. MAKSİAD Denizli ve ülkemizin birçok ilinden 225 üyeyi çatısı altında toplamıştır. Ayrıca ilimizde makina sektöründe 10 bin kişilik istihdam olanağı sağlamaktadır”