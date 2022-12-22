Mama üreten firmalara sıkı denetim

Denizli'de kedi köpek maması üretimi yapan firmalara yönelik görevli personeller tarafından denetim gerçekleştirildi.

Denizli'de genelinde can dostların uygun koşullarda sağlıklı yaşaması ve beslenmesi için çalışmalar devam ediyor. Denizli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Çivril ilçesine bağlı Çıtak Mahallesinde bulunan kedi köpek maması üretimini gerçekleştiren fabrika ve belediyeye ait mezbahada denetim yaptı. Yapılan denetimde hijyen şartlarını ve uygun koşullarda işlemin gerçekleşip gerçekleşmediğini kontrol eden ekipler, mamaların koyulduğu poşete kadar incelemelerini sürdürdü. Ekiplerin çalışmalarının aralıksız devam edeceği öğrenilirken, vatandaşlar denetimi memnuniyetle karşıladı.