Mama üretim tesisi ile aylık 35 bin TL tasarruf sağlanıyor

Merkezefendi Belediyesi tarafından kazandırılan ‘Pet Kafe ve Sokak Hayvanları Mama Üretim Tesisi' fabrikalarda, otellerde ve evlerde bulunan fazla yemekleri geri dönüşümde kullanarak aylık 4 bin 500 kilogram mama üretimi sağlıyor.

Merkezefendi Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan ve tüm Türkiye'ye örnek olan ‘Pet Kafe ve Sokak Hayvanları Mama Üretim Tesisi' can dostlar için çalışmaya tüm hızıyla devam ediyor. Sıfır atık ve geri dönüşüm projelerinin desteklenmesi noktasında aylık ortalama 15 bin litre ekmek ile birlikte otellerden, restoranlardan, fabrikalardan ve evlerden sağlanan yemek fazlası, geri dönüşüme dahil edilerek aylık ortalama 4 bin 500 kilogram mama üretimi sağlanıyor. Üretilen bu mamalar günlük 800 ile bin can dosta, 100 gönüllü vatandaş aracılığı ile ulaştırılıyor. Gerçekleştirilen işlemler sayesinde aylık 35 bin TL tasarruf sağlanıyor. Makine parkurunun güçlenmesi ile bu miktarın 100 bin TL olması hedefleniyor. Ayrıca Merkezefendi Belediyesi, üretimini gerçekleştirdiği mama üretim makine parkurunu Türkiye'deki belediyelere temin etme noktasında son aşamada bulunuyor. Pet Kafe ve Sokak Hayvanları Mama Üretim Tesisi'nde kullanım ömrü tamamlanmış eski mobilya ve paletlerden de kedi, köpek ve kuş yuvalarının yapılması sağlanarak gerekli bölgelere yerleştiriliyor.

“Türkiye'ye örnek olduk”

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Türkiye'ye örnek olduklarını belirterek, “Sosyal belediyecilik anlayışı ile çalışmaya devam ediyoruz. Bu anlayışla ilçemize kazandırdığımız ‘Pet Kafe ve Sokak Hayvanları Mama Üretim Tesisi' ile tüm Türkiye'ye örnek olduk, olmaya da devam ediyoruz. Merkezefendi Belediyesi olarak her canlıya sahip çıkıyor, her canlıya hizmet ediyoruz. Salgınla birlikte çalışma arkadaşlarımız ve gönüllülerimiz can dostlarımızı aç ve susuz bırakmamak adına ellerinden geleni yapıyorlar. Bu üretim merkezimizde hem tasarruf sağlıyoruz hem israfı önlüyoruz hem de can dostlarımızın gerek mama gerekse yuva ihtiyacını karşılıyoruz. Merkezefendi 'de ortaya çıkarılan tüm projeler ve hizmetler ile örnek ilçe yapma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz” diye konuştu.