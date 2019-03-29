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Mantar arayan 74 yaşındaki adam 70 metrelik uçurumdan aşağı düştü

Denizli’nin Kale ilçesinde mantar toplamak için dağa çıkan ve dengesini kaybedip 70 metrelik uçurumdan aşağı düşen 74 yaşındaki adam, 2 buçuk saatlik çalışma ile kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Denizli'nin Kale ilçesinde mantar toplamak için dağa çıkan ve dengesini kaybedip 70 metrelik uçurumdan aşağı düşen 74 yaşındaki adam, 2 buçuk saatlik çalışma ile kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.


Olay, Kale ilçesi Ortatepe Mahallesinde yaşandı. İdaya göre, Sebahattin Omay(74), dağlık alana çıkıp kuzu göbeği aramaya başladı. Bir süre mantar toplayan Omay, dengesini kaybedip yaklaşık 70 metrelik uçurumdan aşağı düştü.


Omay, düştüğü yerden kurtulamayınca cep telefonu ile yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ve Dağ Arama Kurtarma (DAK) ekipleri gelerek Omay'ı kurtarmak için çalışma başlattı. Omay'ın düştüğü yeri tespit eden ekipler, boyun travması geçiren yaralı vatandaşı sedyeye koyup halatla yukarı çıkardı. Yaklaşık 2 buçuk saatlik çalışma ile kurtarılan Omay sağlık ekiplerine teslim edildi.


Sağlık ekiplerince ambulansla Kale Devler Hastanesi'ne kaldırılan Omay, tedavi altına alındı.

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