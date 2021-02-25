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Mart ayında açılması hedeflenen sinema salonlarında tarih ertelendi

Denizli İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, korona virüs tedbirleri kapsamında 1 Mart’ta açılması planlanan sinema salonları için yeni karar aldı.

Denizli İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, korona virüs tedbirleri kapsamında 1 Mart'ta açılması planlanan sinema salonları için yeni karar aldı. Bu kapsamda faaliyetlerine ara verilen sinema salonlarında sürenin 1 Nisana kadar uzatıldığını açıkladı.



Denizli Valisi Ali Fuat Atik başkanlığında toplanan Denizli İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi korona virüs tedbirleri kapsamında olağanüstü toplandı. 1 Mart tarihine kadar faaliyetlerine ara vermesi kararı alınan sinema salonlarına ilişkin yeni kararlar alındı. Bu kapsamda salgınla mücadelede alınan tedbirlerin devamının sağlanması ve desteklenmesi amacıyla sinema salonlarının faaliyetlerine 1 Nisan tarihine kadar ara verilmesine karar verildi.

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