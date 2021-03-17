Mart ayında kar tatili

DENİZLİ (İHA) – Denizli'de akşamdan bu yana yoğun kar yağışının devam ettiği Çameli ilçesinde, eğitime 1 gün ara verilirken, rahatsızlığı olan kamu personeline de izin verildi.

Çameli Kaymakamlığı, dün akşam saatlerinden bu yana yoğun kar yağışının devam ettiği ilçe genelinde bir takım önlemler aldı. Alınan önlemlerle ilgili olarak Çameli Kaymakamlığından yapılan açıklamada; “Olumsuz hava koşulları nedeniyle ilçemizdeki tüm eğitim-öğretim kurumlarında eğitime 1 gün ara verilmiştir. Engelli, hamile ve kronik rahatsızlığı bulunan kamu personeli idari izinli sayılacaktır” denildi.