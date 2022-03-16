Mart soğuğu şelaleyi dondurdu

Denizli'de Mart ayında yaşanan aşırı soğuklar, 1400 rakımdaki Zeytin Yaylası Şelalesini dondurdu. Şelaleni donmasının ardından ortaya Pamukkale travertenlerinin eşsiz güzelliğini aratmayan görüntüler çıktı.

Denizli'de Mart ayı ortalarına gelinmesine rağmen aşırı soğuk havanın etkileri devam ediyor. Geceleri hava sıcaklığını eksi 8 derecelere düştüğü Denizli'de, 1400 rakımdaki Zeytin Yaylası Şelalesi de soğuktan etkilenerek tamamen dondu. Yaklaşık beş metre yükseklikten aşağıya dökülen şelalenin donması, şelaleden dökülen suların Pamukkale travertenlerini aratmayan muhteşem görüntüsü, kayıt altına alındı. Yaşanan soğuk hava dalgasıyla birlikte donan şelalenin muhteşem güzelliği kart postallık görüntülerin ortaya çıkmasına neden oldu.

Doğa fotoğrafçısı Ergün Yıldırım, Denizli'nin tüm doğal güzelliklerinin ve mevsim geçişlerinin güzelliklerinin fotoğraflamak için dağlarda gezdiğini söyledi. Yıldırım, "Dağcılık ve doğa sporlarıyla ilgileniyorum. Ayrıca doğada fotoğrafçılık yapıyorum. Girdiğim Zeytinköy Vadisinde karşılaştığım doğa harikası vardı. Mevsimin kış olmasından dolayı Şelalenin donmasıyla oluşan adeta Pamukkale'yi andıran görüntü vardı" dedi.