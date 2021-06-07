Masa tenisinde şampiyon Pamukkale Belediyesi

Pamukkale Belediyesi, Balıkesir'de yapılacak olan Türkiye Şampiyonası'nda Denizli'yi temsil edecek.

Pamukkale Belediyesi, masa tenisinde de adını duyurmaya devam ediyor. Sedat Hız, Hüseyin Batmaz ve Muzaffer Emir Ülgü'den oluşan takım, 28 takımın katılımı ile gerçekleşen “Denizli Kuruluşlar Arası Masa Tenisi İl Turnuvasında rakiplerini geride bırakarak final grubuna kalmıştı. Final grubu müsabakaları Hasan Güngör Spor Salonu'nda yapılırken, Pamukkale Belediyesi takımı Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni 3-0, Denizli Büyükşehir Belediyesi A takımını 3-1 ve Makina Mühendisleri Odası takımını 3-1'lik skorla geçti. Finalde ise mavi-beyazlı takım bir kez daha karşılaştığı Makina Mühendisleri Odası'nı 3-0 yenerek Denizli şampiyonu oldu. Makine Mühendisleri Odası ikinci olurken, Denizli Büyükşehir Belediyesi A takımı ise üçüncü oldu. Pamukkale Belediyesi, ikinci ve üçüncü olan takımlarla birlikte 8-12 Temmuz 2021 tarihleri arasında Balıkesir'de düzenlenecek olan Türkiye Kurumlararası Masa Tenisi Şampiyonası'nda Denizli'yi temsil edecek.

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, yapılan turnuvada mutlu sona ulaşan masa tenisi takımını kutlayarak, “Belediyemizi temsil eden arkadaşlarımız önce gruplardan çıkma başarısını gösterdi. Ardından da önemli rakiplerini geride bırakarak il birincisi oldular. Şimdi de ilimizi Türkiye Şampiyonası'nda temsil edecekler. Başarıları için sporcularımızı kutlar, başarılar dilerim” dedi.