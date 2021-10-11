Masa tenisinde şampiyonlar belli oldu

Derece giren takımlara kupa ve madalyaları protokol tarafından verildi.

09 Ekim 2021 tarihinde Gençler Kadınlar ve Erkekler İl Takım Birinciliği yarışmaları yapıldı. Erkeklerde 11 takım 33 sporcu, Kadınlarda 4 takım 13 sporcunun kıyasıya mücadele etti. 10 Ekim 2021tarihinde ise Küçük erkekler ve küçük kadınlar müsabakaları yapıldı. Erkeklerde 8 takım 17 sporcu, kadınlarda 3 takım 7 sporcu mücadele etti. Zorlu mücadeleler sonunda derece giren takımlara kupa ve madalyaları protokol tarafından verildi. Müsabakalarda başarılı olan takımlar, 16-17 Ekim 2021 tarihleri arasında İzmir'de yapılacak Ege Bölgesi yarışmalarında Denizli'yi temsil edecek.

"Haftanın 5 günü antrenmana gidiyorum""

6 yıldır masa tenisi oynayan Nisa nur, “Bu sporu 6 yıldır severek yapıyorum. Takım arkadaşlarımla kupa aldığımız maçlar arasına giren bir maç daha oldu. Haftanın 5 günü antrenmana gidiyorum. Arkadaşlarımla haberleşip gidiyorum. Okul çıkışı da aynı şekilde çıkıp antrenman olarak tamamlıyoruz. Çok zorlu bir şeydi ama sonunda başardık” dedi.

4 yıldır masa tenisinde oynayan ve kupa almayı kazanan Zeynep Berakkaya, “Masa tenisini 4 yıldır oynuyorum. Bugünde zorlu maçlar yaptık. Çok yorulduk ama almayı başardık. Haftanın 4-5 günü antrenman yapıyorum. Emeğimiz karşılığını aldık” diye konuştu.

Yarışmalar sonunda derece giren takımlar şu şekilde oluştu; Genç Erkeklerde; 1'inci Pamukkale Belediyesi (A) 2'inci Pamukkale Belediyesi (B) 3'üncü Denizlispor 4'üncü Erbakır Fen Lisesi Genç Kadınlar; 1'inci Tan Halk Oyunları Spor Kulübü (A) 2'inci 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi (A) 3'üncü Tan Halk Oyunları Spor Kulübü (B) 4'üncü 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi (A) Küçükler Erkekler; 1'inci Pamukkale Belediyesi (A) 2'inci Pamukkale Belediyesi (B) 3'üncü Özel Dönence Koleji 4'ünü Denizlispor Küçükler, Kadınlar; 1'inci Denizligücü, 2'inci Tan Halk Oyunları Spor Kulübü 3'üncü Sevil Kaynak Anadolu Lisesi.