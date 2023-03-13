Masa tenisinin kazananları ödüllendirildi

DENİZLİ (İHA) – Denizli'de düzenlenen Masa Tenisi Büyükler İl Birinciliği şampiyonası, büyük çekişmenin yaşandığı müsabakalara sahne oldu.

Denizli Büyükler İl Birinciliği şampiyonası, Merkezefendi ilçesi Adalet Mahallesi'nde bulunan Çok Amaçlı Spor Salonunda düzenlendi. Şampiyonada 11'i kadın, 64'ü erkek olmak üzere 75 sporcunun mücadeleleri nefes kesti.

Kazanan sporcuların Denizli'yi şampiyonalarda temsil edeceği organizasyon sonunda kadınlarda şampiyon Nisanur Dersal olurken, erkekler kategorisinde şampiyonluğa Musa Başoğlu ulaştı. Dereceye giren sporculara ödüllerini Spor Faaliyetleri Şube Müdürü Mehmet Oban, Çal Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Tayfur Öztepe ve Masa Tenisi Federasyon Temsilcisi Erkan Doğan takdim etti.

Ödül töreninde sporculara seslenen Spor Faaliyetleri Şube Müdürü Mehmet Oban, Çok Amaçlı Spor Salonu'nun aktif şekilde organizasyonlara ev sahipliği yapmasının, tesisleşme adına bir kazanım olduğunu ifade ederek katılan sporcuları tebrik etti.