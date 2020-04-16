Maske ve eldiven atıkları konusunda vatandaşlar bunlara dikkat etmeli

Denizli Büyükşehir Belediyesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının korona virüs tedbirleri kapsamında tek kullanımlık maske, eldiven gibi hijyen malzemelerin imha edilmesine ilişkin genelgesini uygulamaya koydu. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından, ortak yaşam alanlarında kullanımı zorunlu hale gelen maske ve eldivenlerin insan sağlığına zarar vermeden imha edilmesi için Büyükşehir Belediyesi hizmet binaları başta olmak üzere, maske ve eldivenlerin yoğun bir şekilde kullanıldığı alanlara özel atık kutuları yerleştirildi. Ekipler günlük olarak toplanacak atıkların halk sağlığına zarar vermeden yok edilmesi için çalışma başlattı. Bu kapsamda atık kutuları hastanelere ve halkın yoğun olduğu meydanlara özel atık kutuları yerleştirdi. Denizli Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların maske, eldiven başta olmak üzere kişisel temizlik hijyen ürünlerinin o bölgelerde yer alan atık kutularına atarak duyarlı davranmaya davet etti.

Kişisel hijyen malzeme atıkları evlerde nasıl saklanarak atılmalıdır?

Denizli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, maske ve eldiven atıkları ile ilgili vatandaşların evlerinde sağlıklı bir yöntem izleyerek, kendi sağlıklarına yönelik zarar vermeden atıklarını çöpe atmalarının yolunu açıkladı. Buna göre eldiven, maske ve mendil gibi kişisel hijyen malzeme atıkları, balkonda evsel atıktan ayrı bir kap ya da kova içerisinde torba ile toplanması ve her temas halinde ellerin 20 saniye boyunca bol sabunlu su ile yıkanması belirtildi. Küçük miktarlar halinde biriktirilen torbalar ikinci bir torbaya koyarak ağzını sıkıca bağlayıp ve en az 3 gün balkonda bekletilmesini, 72 saat sonunda ise torbayı günlük evsel çöplerle birlikte atılmasını önerildi.