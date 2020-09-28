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Maske ve sosyal mesafe kuralına uymayan bin 316 kişiye 1milyon 118 bin 360 TL ceza

Denizli İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, korona virüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe ve maske kurallarını ihlal eden bin 316 vatandaşa 1 milyon 118 bin 360 TL ceza kesildi.


Konu ile ilgili yapılan yazılı açıklamada, Denizli İl Emniyet Müdürlüğünün korona virüs tedbirleri kapsamında alınan kararların uygulanması noktasında yoğun çaba gösterildiği ifade edildi. Buna göre maske kullanım zorunluluğuna uymayan bin 186 kişiye 1 milyon 067 bin 400 TL cezai işlem uygulandı. Sosyal mesafe kuralına uymayan 130 kişiye ise 50 bin 960 TL para cezası kesildi.


Böylelikle bir haftada toplamda bin 316 kişiye 1milyon 118 bin 360 TL para cezası uygulandı.

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