Mavi beyazlılar Denizli'ye 2. Lig takımı olarak dönmek istiyor

Pamukkale Belediyespor Tekerlekli Sandalye Basketbol takımı, Yalova'da yapılan 3. Lig maçlarında oynadığı 5 müsabakayı da kazanarak adını Play-off'a yazdırdı. Mavi-beyazlı takım Denizli'ye 2. Lig takımı olarak dönmek istiyor.

Bedensel Engelliler Spor Federasyonu'nun Tekerlekli Sandalye Basketbol 3. Lig maçları Bursa ve Yalova'da oynandı. Pamukkale Belediyespor Tekerlekli Sandalye Basketbol takımı Yalova'daki A Grubu müsabakalarında zorlu rakiplerle mücadele etti. Gruptaki ilk maçında Bucalı Engelliler ile karşılaşan mavi-beyazlı takım rakibini 59-12 mağlup ederken, ikinci karşılaşmada Aydın Genç Efeler'i de 40-24 yenmeyi bildi. Pamukkale Belediyespor gruptaki üçüncü maçında ise Ankara temsilcisi Lotus Engelliler Spor Kulübü'nü 36-29 yenerek üçte üç yaptı. Grubundaki dördüncü maçında Balıkesir Yeşil Gönen'i 51-18 mağlup eden Pamukkale Belediyespor, son maçı Bursa'nın Orhangazi ilçesinde İstanbul Engelliler'i de 52-20 yenerek oynadığı 5 maçta 5 galibiyet alıp, namağlup unvanıyla grubunu birinci sırada tamamlayarak Play-off'a kalmayı başardı. Gruptaki son maçın ardından büyük sevinç yaşandı. Mavi-beyazlı takımın sporcuları ve idareciler grup müsabakalarını namağlup tamamladıkları için mutlu olduklarını belirterek; “Zor maçlardan anlımızın akıyla çıktık. Hedefimiz Play-off maçlarından da başarıyla çıkarak 2. Lig takımı olarak Denizli'ye dönmek istiyoruz. Bize her türlü desteği veren Onursal Başkanımız ve Belediye Başkanımız Avni Örki'ye teşekkür ederiz” dediler.

Play-Off maçlarının programı belirlendi

Tekerlekli Sandalye Basketbol 3. Lig'de 2020-2021 sezonun grup maçları tamamlandı. 3 grupta 16 takımın katılımı ile yapılan maçlar sonunda Play-off'a kalan 6 takım belli oldu. A Grubu'nda Pamukkale Belediyespor ile Yeşil Gönen, B Grubu'nda Çarşamba BESK ve Zile Engelliler ile C Grubu'nda da Kızıltepe Engelliler Birliği ve Erzurum GSK tek devreli lig usulü ile yapılacak olan maçlarda mücadele edecek. Yalova 90. Yıl Spor Salonu'nda oynanacak maçlar sonunda ilk 3 sırada yer alan takımlar Türkiye Bedensel Engelliler Federasyonu Tekerlekli Sandalye Basketbol 2. Ligi'ne çıkma başarısını gösterecek. Play-offlarda Pamukkale Belediyespor 14 Haziran 2021 Pazartesi günü Erzurum GSK ile mücadele ederken, 15 Haziran 2021 Salı günü Kızıltepe Engelliler Birliği ve 16 Haziran 2021 Çarşamba günü Yeşil Gönen ile mücadele edecek. 17 Haziran 2021 Perşembe günü Zile Engelliler ile mücadele verecek olan mavi-beyazlı takım 18 Haziran 2021 Cuma günü ise Çarşamba BESK ile karşı karşıya gelecek.