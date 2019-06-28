Mavi Konak kurtarıldı

Denizli Büyükşehir Belediyesi, yok olmaya yüz tutan Çivril ilçesindeki 'Mavi Konak'ı restore ederek tarihi bir değeri daha ayağa kaldırdı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi, Denizli'nin yıkılmaya yüz tutmuş çok sayıda tarihi değerini restore ederek kente kazandırdı. İlçelerde de restorasyon çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Çivril ilçesinde bir süre önce başladığı Mavi Konak'ın restorasyonunu tamamladı. Aslına uygun olarak yapılan restorasyon çalışması ile Mavi Konak kent belleğine kazandırıldı. Mavi Konak, Türk konut mimarisinin kapalı sofalı plan tipine uygun olarak inşa edilmiştir. Kendi bahçesine dönük, sokağa doğrudan açılmayan, kapalı sofa planlı, genelde iki katlı ve saçaklı ev tipleri ile 20'inci yüzyılın ilk çeyreğine tarihlenen geleneksel Denizli kent ve kırsal konutlarının tipik özelliklerini yansıtmaktadır.

Geçmişe dair değerlerin yaşatılması adına Büyükşehir Belediyesi olarak çalışmalara devam ettiklerini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, "Ecdadımızdan kalan değerleri gelecek nesillere ulaştırıp, geçmişimizden gelen güzel birikimlerimizin ilelebet yaşatılması adına çalışmalarımızı Denizlimizin tamamında sürdürüyoruz. Bu kapsamda Çivril ilçemizde yer alan bu tarihi yapıyı yeniden ayağa kaldırmış olmanın mutluluğu ve gururunu yaşıyoruz" diye konuştu.