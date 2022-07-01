Meclisleri kurulan muhtarlar bir araya geldi

Mahalle Meclisleri kurulan muhtarlar istişare toplantısında bir araya geldi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi tarafından karar alma süreçlerine halkın katılımının sağlanması ve mahallenin ortak ihtiyaçlarının belirlenmesi amacıyla gerçekleştirilen “Benim Mahallem” projesi devam ediyor. Salgının azalmasıyla birlikte yeniden hız kazanan projede Mahalle Meclisleri kurulan muhtarlar istişare toplantısında bir araya geldi. Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıya Denizli Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Hüdaverdi Otaklı, Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Bünyamin Ağar, Kent Konseyi Genel Sekreteri Baran Akın ve mahalle muhtarları katıldı. Otaklı burada yaptığı konuşmada “Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi olarak halkın karar alma süreçlerine dahil olması, mahallelerin ortak ihtiyaçlarının belirlenmesi ve mahallenin yaşam kalitesinin geliştirilmesi amacıyla hayata geçirdiğimiz Benim Mahallem projesine tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi nedeniyle ara vermiştik. Normalleşme süreci ile birlikte çalışmalarımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz” diye konuştu.

“Birçok farklı etkinlik yapmaya devam edeceğiz”

Yapılan toplantıda muhtarların mahallelerinde yaşadıkları sorun, sıkıntı ve taleplerini ileterek yapılması planlanan çalışmalar ile ilgili bilgi paylaşımı yaptıklarını belirten Otaklı, “Projede kurulan Mahalle Meclislerine başkanlık eden muhtarlarımızın mahallesi ile ilgili sorunları iletmesi, çözüme yönelik ortak çalışmaya katılmaları ve karar alma sürecinde yer alabilmelerini istiyoruz. Kent Konseyi bünyesinde yer alan meclislerimizin desteği ve katılımı ile birçok farklı etkinlik, eğitim, seminer gerçekleştirdik ve gerçekleştirmeye de devam edeceğiz” diye konuştu.