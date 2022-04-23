Medeniyette iz bırakmış eserler, öğrencilerin ilham kaynağı oldu

Medeniyette iz bırakmış yazarların eserlerini ve o yazarın kendisini çok farklı temalarla ele alan “Anadolu Mektebi Yazar Okumaları” projesi Denizli'de düzenlenen öğrenci panelinin 4'üncüsü gerçekleştirildi.

Anadolu Mektebi Yazar Okumaları “Mustafa Kutlu” panelinin 4'üncüsü Cedide Abalıoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesinde düzenlenen programla gerçekleştirildi. Anadolu Mektebi Yazar Okumaları “Mustafa Kutlu” paneline, Denizli İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, Anadolu Mektebi Yazar Okuma panelistleri, okul müdürleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal marşı ile başlayan törenin açılış konuşmasını yapan İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, “Anadolu Mektebi Yazar Okumaları, medeniyetimizde iz bırakmış yazarların eserlerini ve o yazarın kendisini çok farklı temalarla ele alan bir projedir. Panel şeklinde yazar ve kitabıyla ilgili, kişilerde kalıcı bilgi ve kültür bırakmaya yönelik bir çalışmadır. İlimizde kitap okumayla ilgili yoğun bir gayret içerisindeyiz. Kütüphanelerimizi yeniledik, kitap sayımızı artırdık. Kitap okumak, sürekli ve sürdürülebilir bir faaliyet olmalıdır” dedi.

“Türkiye panelinde iz bırakan bir il olacağımıza inanıyorum”

Anadolu Mektebi Yazar Okumaları da Prof. Dr. Sami Güçlü tarafından 2012 yılında Sakarya Üniversitesi'nde başlamış ve bugün dalgalar halinde tüm ülkeye yayılmıştır. Biz de İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak bu projeye 1 yıl kadar önce dahil olduk. İlk aşamada 5 lise ve 1 ortaokul olmak üzere projeye katılacak okullarımızı belirledik. Bu okullarımızda okuma kültürünün, kitabın ve medeniyetimizin tanıtılması noktasında yola koyulduk. Şu ana kadar 3 panel gerçekleştirdik. Bugün de Cedide Abalıoğlu İmam Hatip Lisemizde bu faaliyeti gerçekleştiriyoruz. Denizli olarak bu projeye sahip çıkmaya devam ediyoruz. Mayıs ayında büyük il panelimizi yaptıktan sonra ileri bir tarihte yapılacak olan Türkiye panelinde de Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü ailesi olarak iz bırakan bir il olacağımıza inanıyorum” diye konuştu.

Cedide Abalıoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesinde düzenlenen panel, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Murat Karakuş'un danışmanlığında 1 panel yöneticisi ve 7 panel konuşmacısı olmak üzere toplam 8 öğrenci tarafından sunuldu. Öğrenciler, uzun hikaye tarzında milli ve manevi değerleri öne çıkaran hikayeler kaleme alan Mustafa Kutlu'nun farklı yönlerini ele aldı.