Mehmet Akyüz Adana Demirspor'da

Lig ekiplerinden Adana Demirspor'a transfer oldu.

TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'da Teknik Direktör Uğur Tütüneker'in raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını yürütürken, Denizlispor'da kadro dışı bırakılan 34 yaşındaki golcü oyuncu Mehmet Akyüz, Adana Demirspor'un kadrosuna girdi.

Denizlispor sosyal medya hesabından ise, "Bu şehrin takımına kattığın değer ve verdiğin hizmetler için teşekkür ederiz. Yolun açık olsun Mehmet Akyüz" şeklinde paylaşım yaptı.