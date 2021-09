Mehmet Altıparmak: “Bizim hedefimiz şampiyonluk”

TFF 1. Lig'in 7. haftasının kapanış maçında Samsunspor, Denizlispor'u evinde 3-2 yendi. Geri düştüğü maçta mücadele vererek 3 puanı hanesine yazdıran Samsunspor'un Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, 2. golde talihsizlik olduğunu belirterek, “Öncelikle oynayan oynamayan bütün arkadaşları kutluyorum. Çok önemli bir galibiyet aldık. Maçtan öncede oyuncularıma maçın çok zor olacağını, mücadeleli olacağını ve iyi bir takıma ile taraf karşı olacağını söyledim. Ama bizimde bir hedefimiz var, bu hedef doğrultusunda kendi oyunumuzu oynayıp amacımızın kazanmak olduğunu söyledim. Özellikle maça iyi başladık. Denizlispor belki ilk atağında golü buldu. Golü yememize rağmen oyun üstünlüğünü tekrar ele aldık. İlk yarının büyük bölümünü üstün oynadık. Girdiğimiz pozisyonları değerlendirebilsek çok saha önce maçı koparabilirdik. İkinci yarı oyuncularımıza neler yapmamız gerektiğini anlattık. İkinci yarı başında da bulduğumuz gol ile beraberliği yakaladıktan sonra oyunun üstünlüğünü de ele aldık. İkinci golü bulduktan sonra rakibin üzerimize geleceğini biliyorduk ama çok talihsiz bir gol yedik. Futbolda bizim gibi bir takımın yememesi lazım ama oyuncumuzun ayağı kaydı ve önüne düştü. Önemli olan oyuna dönmekti. Aldığımız 3 puandan dolayı bütün oyuncularımızı kutluyorum. Çok zor olacağını biliyorduk” dedi.

“Taraftarlara galibiyeti armağan ediyoruz”

Önlerindeki maçlara bakacaklarını söyleyen Altıparmak, “Bizim ligimizde içeride veya dışarıda fark etmiyor. Her takım herkesi her yerde yenebilir. Artık lig yavaş yavaş oturmaya başlıyor. Bu nedenle bütün takımlar hem kendi oyunlarını hem de puan anlamında hedefleri doğrultusunda nereye gideceğini yavaş yavaş göreceğiz. Bizim hedefimiz şampiyonluk ve üst lige çıkmak. Bunun için amacımız galip gelmek. Bugün bunu başardık. Üzdüğümüz taraftarlarımız vardı 2 haftadır. Onlara da en azından bu galibiyeti armağan ediyoruz. Bütün her şeyimizle Ümraniyespor maçına hazırlanacağız. Milli araya iyi bir şekilde girmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.