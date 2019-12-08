Mehmet Özdilek: “Bugün 3 puanı da alabilirdik”

Denizlispor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, Medipol Başakşehir maçının ardından yaptığı açıklamada, genel hatları ile dengeli bir oyunun sahada olduğunu kaydederek, “90+5'te çok net bir pozisyon yakaladık. Bugün 3 puanı da alabilirdik” dedi.

Süper Lig'in 14. haftasında Denizlispor, Medipol Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Mehmet Özdilek, sahada dengeli bir oyunun olduğunu ifade etti. Özdilek, “Kazanabilir miydik, evet. 90'da geldi oyununun genel hatlarıyla bakıldığı zaman oyun her iki takım açısından da önemli, biz son iki haftadır kazanarak geliyoruz. Rakibin hedefi belli, bizim hedefimiz belli. Kendi saha ve seyircimizin önünde oynadık. Maç başladı bir 10-15 dakika önde baskıyla başladık ki, pozisyonlar yakaladık. Orada golü bulabilir miydik? Doğru tercihleri yapsak evet belki olabilirdi. Ama 15'inci dakikadan sonra rakip tabi, oynama alışkanlığının da çok yüksek olmasından dolayı topa biraz daha hakim oldu. İki tane çıkarken top kaptırdık, özellikle birinci ve ikinci bölgede onların dönüşünde bir tanesi direkten döndü. Ama genel hatlarıyla bakıldığı zaman dengeli gibi bir oyun görünüyor” diye konuştu.

“Başakşehir'e mağlup duruma düşmek kolay değil”

Başakşehir'e karşı yenik duruma düşmenin kolay olmadığına dikkat çeken Mehmet Özdilek açıklamalarını şöyle sürdürdü:

“İkinci yarı itibari ile tabi Başakşehir'e mağlup duruma düşmek kolay değil, yine ortada topun ters tarafa gitmesi 1-0 mağlup duruma düşürdü bizi, ama çok çabuk reaksiyon verdik. Golden sonrada tamamen oyunun hakimi olduk. Özellikle seyircinin o süreçteki oyuna müdahale olması pozitif anlamda bizi ve takımın oyun anlayışını ve gücünü biraz daha yukarı çıkardı.”

“Bugün 3 puanı da alabilirdik”

90+5'te çok net bir pozisyon yakaladıklarını ve 3 puanı alabileceklerini hatırlatan Mehmet Özdilek,

“Futbolda böyle bir şey var. 90+5'te çok net bir pozisyon yakaladık. Bugün 3 puanı da alabilirdik. Ama reel itibari ile bakıldığı zaman 1-1 dengeli bir skor gibi görünüyor. Maçın çünkü gelgitlerinin fazla olduğu bir müsabaka oldu. Rakipte kazanabilirdi, bizde kazanabilirdik ama genel hatlarıyla oyundan, mücadeleden, iştahtan, coşkudan ve gol yedikten sonraki reaksiyon vermeden takımım adına çok mutluyum. Daha da iyi olacağız ve ben tüm oyuncularımı yürekten tebrik ediyorum” dedi.