Mehmet Özdilek: “Rakibin 95 dakikalık bölümde pozisyonu yok”

Tek bir pozisyonları var golü attıkları pozisyon” dedi.

Süper Lig'in 20. haftasında Denizlispor evinde ağırladığı Göztepe ile karşılaşmanın son dakikalarında bulduğu gol ile 1-1 berabere kaldı. Yeşil-siyahlı ekip bu skor ile sahadan 1 puan ile ayrıldı. Karşılaşma sonrası basın toplantısı düzenleyen Mehmet Özdilek, oyuncularını kutladığını ifade ederek, iç saha performansı olarak oynadıkları en iyi karşılaşmalardan birisi olduğunu vurguladı. Mehmet Özdilek, “Rakibin pozisyonu yok 95 dakikalık bölümde pozisyonu yok. Tek bir pozisyonları var golü attıkları pozisyon. Oda top bizdeyken rakibin ayağına bıraktığımız bir pozisyon var. Serdar'ın iyi vuruşu var onu inkar etmeyeyim. Ondan sonra oyunu çok iyi organize ettik, inanılmaz derecede rakibi baskı altına aldık. Kenarları kullandık, duran toplar, şut, araya pas yapılabilecek her şeyi yaptık. Direkten dönen toplar var. İkinci yarı itibariyle bu coşkuyu sürdürmek kolay değil. Bunun bir fiziksel durumu var ama oyunun başında Onazi'nin sakatlanması bir çok şeyi değiştirirken ikinci yarıda o coşkulu oyun seyirci ile birlikte rakibi tamamen ve oyunu tamamen tek kale tabiri caiz ise ‘o' oyuna döndük. Golü erken bulsak belki 3-1, 4-1, 5-1, yapabileceğimiz bir müsabaka olacaktı ama çok geç geldi gol ama yinede bugün bu oyunun karşılığında maçı da kaybedebilirdik. Bu kadar da reel söyleyeyim. Çünkü gol yollarında son vuruşlarda çok basit hatalar yapıyoruz. Çok net pozisyonları golle değerlendiremiyoruz ki usta ayaklarımız var. Ama maalesef bunu başaramadık. Neticesinde 1-1 bakıldığı zaman bu oyunun karşılığı 3 puan olmalıydı diye düşünüyorum. Futbol bazen böyle bir oyun neticesinde 1-1 bir puan kazanamıyorsan kaybetmemek bu ligde çok kıymetli, içeride dışarıda fark etmiyor” dedi.