Mehmet Özdilek: “Yukarılarda kırılma adına önemli bir müsabakaydı”

Denizlispor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, 3-0'lık Antalyaspor yenilgisi ile ilgili olarak, “Yukarılarda kırılma adına önemli bir müsabakaydı. En önemli unsurlardan biri evimizdeki bu potansiyel gücü galibiyetle bitiremedik, bunun üzüntüsü içerisindeyiz” dedi.

Denizlispor, Süper Lig'in 19. haftasında evinde Antalyaspor'a 3-0 mağlup oldu. Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Mehmet Özdilek, Elazığ'daki depremden dolayı tüm Türkiye gibi kendilerinin de çok üzgün olduğunu belirterek, “Üzgünüz tabii ki ama şunu söyleyeyim; 2 gündür ülke olarak, millet olarak, bence çok daha üzgünüz. Özellikle hem Elazığ'da hem Malatya'da hayatını kaybeden bir çok vatandaşımız var. Hayatlarını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine ve ülkemize sabırlar diliyorum” ifadelerini kullandı.

“Futbolun doğallığından olan bir şey”

Karşılaşmanın üst sıralara tırmanma adına kendileri için önemli olduğunu ancak bunu başaramadıklarını kaydeden Mehmet Özdilek, “Maça gelince tabii bizim için, yukarılarda kırılma adına önemli bir müsabakaydı. Evimizde kazanıp, yukarıdaki puan farkını biraz daha daraltma adına çıktık. Eksikler var, sakatlıklar var, hastalıktan gelenler var ve birçok eksiğimiz var. Bunları çok fazla ifade etmiyoruz ama sonucunda da 11'e 11 oynanan bir oyun. Rakibin sadece çabuk hücumda gol yapabileceğini düşünüyorduk ki bunu da arkadaşlarımızla paylaştık. İşte Fredy'in, Jahovic'in arkaya koşularıyla golü bulabileceğini biliyorduk. O mevkide oynayan arkadaşlarımızın ilk defa yan yana olması, sol tarafta sağ bekin görev alması, İsmail'in, Barrow'un ciddi hastalıklarla mücadele etmesi kolay değil bu ortamda bu maçı oynamak. Ama rakibin ilk atağında da golü bulması futbolun doğallığından olan bir şey. Ondan önce bizim ciddi pozisyonlarımız var. Golü bulsak belki ivme bizim lehimize gidecek ama en önemli unsurlardan bir tanesi evimizdeki bu potansiyel gücü galibiyetle bitiremedik, bunun üzüntüsü içerisindeyiz” şeklinde konuştu.

“15 hafta var, çok uzun bir maraton”

Açıklamasında ligin uzun bir maraton olduğuna da değinen Özdilek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Bitime 15 hafta var, çok uzun bir maraton. Ligdeki pozisyonumuz kötü değil, dolayısıyla bir galibiyet bizi çok daha farklı bir yere taşıyabilirdi. Bunu biraz öteledik gibi görünüyor. Dolayısıyla ben oyuncularımı yine ortaya koyduğu mücadelen dolayı tebrik ediyorum.”