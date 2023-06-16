Mehmet Uz; “Denizlispor'u kendi çocuklarımızla kurtarabiliriz”

Denizlispor'un Başkanı Mehmet Uz, “Biz Denizlispor'u ancak kendi hocamız ve kendi çocuklarımızla kurtarabiliriz. Öncelik borçları kapatıp önümüzü görmek olacak, ligde şampiyon olmak değil” dedi.

Spor Toto 1. Lig'de yaşadığı maddi zorluk ve transfer yasağı nedeniyle TFF 2. Lig'e düşen Denizlispor'da Başkan Mehmet Uz, Haluk Ulusoy Tesisleri'nde açıklamalarda bulundu. Takımın geleceği hakkında bilgilendirmede bulunan ve kurtuluş reçetesini açıklayan Başkan Uz, devam eden konuşmasında altyapıyı işaret etti.

“Giden arkadaşları tekrar arayacağım”

Oyuncuların 3 aylık maaşını ligden düştükleri için ödemediklerini belirten Başka Uz, “Transfer yasağından dolayı transfer yapamadık, şirketleşme olmadığı taktirde kulübün önünü açamayız. Maddi destek bulabildiğimiz kadar takımı buralara getirdik. Geçen seneden futbolculara 1 TL borcum yok. Bu sene düşmeyi gördükten sonra mevcut olan futbolcuların 3 aylık maaşını ödemedim. Çünkü o futbolcularla biz düştük, bunların üstüne onları ödüllendirerek bu paraları ödemeyiz, gücümüz yetmez, yöntemdekilerin suçu günahı yok, bundan dolayı ödemeyi yapmadık, personellerimizde maaş alamadı. Gelin anlaşalım dememe rağmen futbolcular indirim yapmadı ve imza atmadı. Biz Denizlispor'u ancak kendi hocamız ve kendi çocuklarımızla kurtarabiliriz. Altyapının farklı hale gelmesiyle bu takımı toplarız. Öncelik borçları kapatıp önümüzü görmek olacak, ligde şampiyon olmak değil. Transfer yasağından dolayı mevcut olan futbolcuları ve giden arkadaşları tekrar arayacağım. Gelmek istiyorlarsa gelecekler, yüksek para verip ikna etmeyeceğim, ya düşeceğiz yada çıkacağız” dedi.

İstifa dedikodularına yanıt

Kulübün kötü durumundan dolayı istifası konuşulan Başkan Mehmet Uz, “Kulübün başsız olması daha kötü sonuçlar elde eder. Eğer bu görevi almak isteyen varsa gelsin ben buradayım. Ben başkan olarak tüm sorumlulukları üstlendim ancak Denizlispor'un bu hale düşmesinin sebebi futbolculardır. Yabancı futbolcular gelip armayı öpüp, paralarını alıp gitmişler. Kulübü batağa sürüklemeyi istemiyoruz. Şirketleşmeyse şirketleşme veya kulübü almak isteyen bir talipli var ise ona satarak zor durumdan kurtulma arayışı içerisindeyiz" diye konuştu.