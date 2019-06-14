Mehmetçik İlköğretim Okulu 50. yaşında

Uşak'ta 1969 yılında eğitim vermeye başlayan Mehmetçik İlköğretim Okulu'nda 50. yıl kutlaması yapıldı.

Mehmetçik İlköğretim Okulu eğitim vermeye başlayışının 50. yılını kutladı. Okul bahçesinde gerçekleştirilen kutlamalara İl Milli Eğitim müdürü Bülent Şahin'in yanı sıra, okul idaresi, öğrenciler ve veliler katıldı. Kutlamalarda okul bahçesinde kurulan oyun stantlarında öğrenciler keyifli vakit geçirirken, okul müdürü ve öğretmenler de müzik eşliğinde oyunlar oynadı. Okul bahçesinde çocuklara pamuk helva dağıtılırken kutlamaya katılan Çılgın Davulcu Erkan da gösterilere renk kattı.

İl Millî Eğitim Müdürü Mehmet Şahin, okulun 50 yıl içerisinde çok sayıda başarılı öğrenci mezun ettiğini belirterek, “Bu 50 içerisinde burada görev yapmış meslek büyüklerime şükranlarımı sunuyorum. Hayatını kaybetmiş olan büyüklerimize de Allah'tan rahmet diliyorum. 980 öğrencisi bulunan okulumuzda daha nice yeni yıllar diliyorum” dedi.