Melek Mosso Denizli'yi salladı

DENİZLİ (İHA) – Denizli'de Merkezefendi Belediyesi tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 97. yılı kapsamında düzenlenen etkinliklere Denizlililer büyük ilgi gösterdi. Programın son kısmında şarkıcı Melek Mosso sahne aldı.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 97. yılı Merkezefendi'de büyük bir coşkuyla kutlandı. Merkezefendi Belediyesinin kutlama etkinliklerine CHP Denizli Milletvekili Teoman Sancar, İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk, Merkezefendi Kaymakamı Dr. Adem Uslu, CHP Merkezefendi İlçe Başkanı Tolga Varlıker, Merkezefendi Belediyesi Başkan Yardımcıları Necdet Yılmaz, Fatma Atıcı Bakcan ve Fatih Coşkun, meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Merkezefendi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen program Radyo Kontrollü Teknolojik Modeller Şovu ile başladı. Ardından Merkezefendi Belediyesi 30 Ağustos Zafer Kupası ödül töreni gerçekleştirildi. Protokol üyelerinin ve Denizlililerin katıldığı Fener Alayı ile devam eden program Melek Mosso'nun konseri ile sona erdi. Denizlililer Melek Mosso konseri ile 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı doyasıya kutladı.

“Yorulmadan çok çalışacağız”

Coşkulu kalabalığın 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlayan Başkan Doğan, “Kocatepe'de bir seferberlik başladı ve sonrasında Başkomutan Gazi Mustafa Kemal olmak üzere bütün askerlerimiz Dumlupınar'da büyük bir zafer kazandı. İşte bugün bu zaferin 97.yılı, milli mücadelenin 97.yılı, Kuvayi Milliye ruhunun 97. yılı hepimize kutlu olsun. Bizler, bu Kuvayi Milliye ruhunu durmadan, yorulmadan birlikte yaşayacağız. Büyük önder Başkomutan Atatürk'ün önderliğinde onun ilke ve devrimleriyle hiçbir zaman yorulmadan çok çalışacağız. Bunu, sizlerle bugün burada olduğu gibi hep birlikte yapacağız. Bu Kuvayi Milliye ruhunu hep birlikte, bu bayramlarımızı coşkuyla el ele kol kola yaşayarak birlikte kutlayacağız. Bu alanda 7'den 70'e bütün hemşerilerim var. Sizlere söz veriyorum. Merkezefendi ‘de yeni dönemde çocuklarımızla birlikte milli bayramlarımızı bundan sonra büyük bir coşkuyla yaşayacağız. Ben bütün hemşerilerimin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum. İyi ki geldiniz. Sizin desteğinizle birlikteyiz. Sizin desteğinizle daha güçlüyüz” diye konuştu.

CHP Denizli Milletvekili Teoman Sancar ise, “Aynı coşku, aynı heyecan, aynı duygu bundan 97 yıl önce atalarımızda vardı. Bugün bu huzurla, bu özgürlükle, bu bağımsızlıkla bizi tanıştıran, bu toprağı asil milletimize hediye eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına yürekten teşekkür ediyoruz, minnet duyuyoruz, saygı duyuyoruz. Bugün 30 Ağustos'umuzun duygusunu ve heyecanını bize yaşatan cumhuriyet evladı, Atatürk kızı Şeniz Doğan başkanımızı da yürekten kutluyorum. Geçtiğimiz yıllarda Delikliçınar Meydanı'nda demokrasi nöbeti tutuluyor. Siz de gelin dediklerinde bizim cevabımız şu olmuştur. Biz demokrasi nöbetini 1923 yılından beri tutuyoruz. Hiç bırakmadık. Ve birbirilerimize 30 Ağustoslarımızda, 29 Ekimlerimizde, 23 Nisanlarımızda, kurban bayramımızda, ramazan bayramımızda sarılacağız ve diyeceğiz ki; milli bayramda bizim, dini bayramda bizim. Çünkü biz Türkiye Cumhuriyetiyiz. Bu birlik ve beraberliğimizi Allah daim eylesin” dedi.

Melek Mosso alanı salladı

Gecede sahne alan ünlü şarkıcı Melek Mosso, katılımcılara unutulmaz bir gece yaşattı. Sevilen şarkılarını söyleyen Mosso'ya, alanda bulunanlarda eşlik etti. Uzun süre sahnede kalan Melek Mosso, gecenin sonunda beğeni topladı.