Melike Şahin ve Mabel Matiz'in Denizli konseri iptal edildi

DENİZLİ (İHA) – Katıldığı ödül töreninde LGBT'licileri destekleyici açıklamalarda bulunan Melike Şahin'in Mabel Matiz ile birlikte çıkacağı Denizli konseri iptal edildi.

Katıldığı ödül töreninde LGBT'licileri destekleyici açıklamalarda bulunan Melike Şahin'in tepki çeken bu açıklamasının ardından konserleri tek tek iptal edilmeye başlamıştı. Son olarak sanatçının Denizli Açık Hava Tiyatrosunda Mabel Matiz ile birlikte gerçekleşmesi planlanan konserlerinin iptal edildiği açıklandı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi, resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

“19 ve 30 Haziran tarihlerinde Açık Hava Tiyatrosu'nda özel bir şirket tarafından yapılacak olan Mabel Matiz ve Melike Şahin konserleri iptal edilmiştir.”