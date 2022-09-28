Menderes Nehri'ndeki balık ölümleri korkutuyor

Büyük Menderes Nehri'nin Denizli'nin Çivril ilçesinde kalan bölümünde son günlerde artan balık ölümleri, bölge halkını tedirgin etmeye devam ediyor.

Ege Bölgesinin en büyük akarsuyu Büyük Menderes Nehri'nin Çivril'in Gökgöl, İshaklı, Çandır ve Süngüllü mahallelerinden geçen kısmındaki balıklar telef olmaya başladı. Su yüzeyine çıkan ölü balıklar çevrede yaşayanları tedirgin ederken durum jandarma ve İlçe Tarım Müdürlüğüne bildirildi.

Büyük Menderes Nehri'nin farklı bölgelerinde kuraklıktan dolayı artan ölümlerin, atık ve kirli sulardan dolayı nehrin kaynağında da başladığını ifade eden vatandaşlar Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinden bırakılan atık sular ile nehri kaynağının kirlendiğini iddia ettiler. Meyve sezonu ile birlikte nehir yatağına meyve suyu fabrikalarından atık su bırakıldığını belirten vatandaşlar, ağır tabak kokunun oluştuğunu son 5-6 yılda ölümler arttığını ifade etti.

“Hayvanlara su içiremiyoruz”

Çivril'in Çandır Mahallesinde hayvancılık yapan Ersan Göçer, “Buralar Menderesin kaynağı sayılır, bu su buralarda kirlenmeye başladı. Önce balıklar ölüyor sonra balıkla beslenen kuşlar. Ben hayvancılık yapıyorum. Hayvanlarıma Menderes'den su içiremiyorum. Su kirli ve kokuyor, içen hayvan hasta oluyor. Balıkları öldüren bizimde ineklerimizi ya hasta eder ya da öldürür” dedi.

İhbar sonrası yaklaşık 10 kilometrelik kısmında artan balık ölümleri üzerine Gıda, tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğünün su ve ölü balıklardan numune aldığı, numunelerin incelemeye gönderildiği belirtildi.