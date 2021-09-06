İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Menderes'te sular çekildi, oksijensiz kalan binlerce balık telef oldu

Denizli’nin Çal ilçesinde Büyük Menderes Nehri yatağındaki suların aşırı çekilmesi sonucu oksijensiz kalan binlerce balık telef oldu.

Denizli'nin Çal ilçesinde Büyük Menderes Nehri yatağındaki suların aşırı çekilmesi sonucu oksijensiz kalan binlerce balık telef oldu.


Büyük Menderes Nehrinin Denizli'nin Çal ilçesinden geçen kısmında suların çekilmesi aşırı şekilde sonucu oksijensiz kalan binlerce balık telef oldu. Su seviuyesi azalınca oksijen seviyesinin düşmesi sonucu binlerce balığın telef olduğu nehir yatağında, çok sayıda balık türü de kuraklık nedeniyle yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Balık ölümleri üzüntüye neden olurken, bir çok üretici suların olmamasından ürünlerinden verim alamadığı belirtti.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.