‘Mera Islah ve Yem Bitkileri Geliştirme' projesi devam ediyor

Denizli'de bakanlıkça onaylanan Çayır Mera Islah ve Amenajman Projesi kapsamında 72 bin kilogram macar fiğ tohumunun 8 ilçeye dağıtımı yapıldı.

Denizli'de meralara olan baskının azaltılması, kaliteli kaba yem ihtiyacının karşılanması, et-süt üretim miktarını ve kalitesini arttırmak, atıl durumda olan veya nadasa bırakılan arazilerin tarıma kazandırılması ve hayvancılığın daha verimli bir iş kolu haline getirilmesi amacıyla 2021 yılı için hazırlanan ve bakanlıkça onaylanan Çayır Mera Islah ve Amenajman Projesi hayata geçiriliyor. Proje kapsamında yüzde 75'i bakanlıkça karşılanarak 72 bin kilogram macar fiğ tohumunun Acıpayam, Beyağaç, Bozkurt, Buldan, Çardak, Honaz, Kale ve Tavas ilçelerinde dağıtımı yapılmış ve yaklaşık 7 bin 200 dekar alanda macar fiğ ekimi yapılacağı açıklandı.

Dünyada olduğu gibi ülkemizde de hayvancılık için kaliteli kaba yem büyük önem arz etmektedir. Hayvancılık yapan işletmelerin giderlerinin büyük bir kısmını yem giderleri oluşturmaktadır. Sadece kesif yemle hayvan beslemek hayvanın sağlığı için uygun olmadığı gibi etin ve sütün maliyetini artırmaktadır. Kaliteli kaba yemin en ucuz karşılanabileceği alanlar ise çayır ve meralar ve buna ilave olarak da yem bitkisi ekilişleridir. Ülkemizde yaşanmakta olan kuraklık ve sulamada yaşanan sıkıntılar nedeniyle ilimiz çiftçilerince macar fiğ tohumuna yoğun bir talep olmuş, bu nedenle 2022 yılı için de aynı projenin yapılmasına devam edileceği belirtildi.